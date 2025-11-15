Kelly Osbourne ließ ihren Sohn an Halloween eine denkwürdige Szene aus der Karriere ihres Vaters Ozzy Osbourne nachstellen.

Wie der Opa, so der Enkel. Das könnte man jedenfalls nach einem Blick auf Kelly Osbournes Social Media-Feed meinen. Wer vergangenen Freitag, genauer am 31. Oktober (Halloween) ihre Inhalte auf Instagram und TikTok unter die Lupe nahm, hat festgestellt: Ihr Sprössling tritt offenbar in die Stapfen des einstigen Black Sabbath-Frontmanns Ozzy Osbourne. Kopflos durch die Nacht Am 31. Oktober teilte Kelly Osbourne ein Video ihres zweijährigen Sohnes in den Sozialen Medien. Darin umklammert er eine Stofffledermaus und beißt ihr den Kopf ab. Dazu schrieb Kelly die Worte: „Vom Größten gelernt, Papa!“ @kellyosbourneyoLearned from the greatest, Papa! ♬ som original -…