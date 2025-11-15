Iron Maiden und West Ham United feiern dieses Jahr beide 50. Jubiläum. Zu diesem Anlass gibt es jetzt ein gemeinsames Trikot.

Der englische Profifußballverein West Ham United und die Metal-Legenden Iron Maiden haben gemeinsam ein Fußballtrikot auf den Markt gebracht. Gefeiert wird damit jeweils der 50. Jahrestag des FA-Cup-Triumphs des Vereins im Jahr 1975 und die Gründung von Iron Maiden. Bassist und Begründer Steve Harris spielte in seiner Jugend selbst bei West Ham – auch „The Irons“ oder „The Hammers“ genannt. Doppelter Geburtstag in rot und blau Harris präsentierte das Shirt selbst erstmals auf der Bühne des London Stadium bei der diesjährigen Jubiläumstournee. Seitdem war es des Öfteren an dem Bassisten und Fußball-Fan zu sehen. Nun ist das Shirt offiziell in den…