Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Brat live in München 11.02.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Brat

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Iron Maiden und West Ham United feiern Jubiläum mit Shirt
Iron Maiden-Bassist Steve Harris mit Doro Pesch bei einem Kick in Düsseldorf
Iron Maiden und West Ham United feiern dieses Jahr beide 50. Jubiläum. Zu diesem Anlass gibt es jetzt ein gemeinsames Trikot.
Der englische Profifußballverein West Ham United und die Metal-Legenden Iron Maiden haben gemeinsam ein Fußballtrikot auf den Markt gebracht. Gefeiert wird damit jeweils der 50. Jahrestag des FA-Cup-Triumphs des Vereins im Jahr 1975 und die Gründung von Iron Maiden. Bassist und Begründer Steve Harris spielte in seiner Jugend selbst bei West Ham – auch „The Irons“ oder „The Hammers“ genannt. Doppelter Geburtstag in rot und blau Harris präsentierte das Shirt selbst erstmals auf der Bühne des London Stadium bei der diesjährigen Jubiläumstournee. Seitdem war es des Öfteren an dem Bassisten und Fußball-Fan zu sehen. Nun ist das Shirt offiziell in den…
Weiterlesen
Zur Startseite