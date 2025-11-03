Am kommenden Wochenende gibt es AC/DC gleich doppelt im Fernsehen zu erleben. Arte zeigt eine Dokumentation und ein Konzert von 1991.

Dieses Halloween wird es nicht nur gruselig, sondern auch laut. Bei Arte stehen für den kommenden Freitag nämlich AC/DC auf der Programmliste. Eingeläutet wird der Abend mit einer Dokumentation über die australischen Hard-Rocker, gefolgt von einem Konzert, das 1991 in Donington, England aufgezeichnet wurde. Ein Abend mit Angus und Co. 21:45 Uhr geht es los mit ‘AC/DC – Forever Young’. Der Dokumentarfilm von 2022 erzählt die Geschichte von den Anfängen bis zu den Erfolgen von heute. Marie-Claire Javoy und Dominique Mesmin blicken hinter die Kulissen der ikonischen Band, die 1973 von den Brüdern Angus und Malcolm Young gegründet wurde und…