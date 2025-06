Alice In Chains mussten kürzlich einige Auftritte absagen, da Drummer Sean Kinney plötzlich erkrankt ist. Nun gibt er selbst ein Update.

Am 9. Mai mussten Alice In Chains kurzfristig ein Konzert absagen, da es bei Schlagzeuger Sean Kinney „einen nicht lebensbedrohlichen, medizinischen Notfall“ gegeben hat. Welcher Natur dieser war, ist nach wie vor nicht bekannt – so viel vorweg. Ein kleiner Schnupfen kann es jedoch nicht gewesen sein, denn die Band sah sich letztlich gezwungen, sämtliche Termine der näheren Zukunft ebenfalls zu canceln. Das offizielle Statement von Alice In Chains lautet: „Nach gründlicher Überlegung und indem wir dem Rat von medizinischen Profis folgen, haben wir die Entscheidung getroffen, unsere demnächst stattfindenden Festival-Auftritte und Headlinershows von Alice abzusagen. Während wir alle darauf…