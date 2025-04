Das britische Hardcore-Quintett Malevolence hat frisches Liedgut veröffentlicht. Damit einher geht gleichzeitig die Ankündigung eines neuen Albums.

Mit der Veröffentlichung von ‘Trenches’ im November 2024 war schon beinahe klar, dass Malevolence eine Platte in der Hinterhand haben. Nun ist mit ‘If It's All The Same To You’ eine weitere Single veröffentlicht worden und damit auch die offizielle Albumankündigung. Das gute Stück hört auf den Namen WHERE ONLY THE TRUTH IS SPOKEN und soll am 20. Juni 2025 via MLVLTD in Zusammenarbeit mit Nuclear Blast erscheinen. Größer und härter Die Band selbst meint: „WHERE ONLY THE TRUTH IS SPOKEN ist ein Upgrade in jeder Hinsicht – musikalisch, lyrisch und visuell.“ Aufgenommen wurde das Album in Dave Grohls legendärem…