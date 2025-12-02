Werdet Statisten im Musikvideo der Hamburger Death Metal-Band Messticator!

Die deutsche Death Metal-Band Messticator sucht Statisten für ihren Videodreh in Hamburg. Hier liefern sie alle Infos: Deathbanger und Pitslayer, die Hamburger Death Metal-Band Messticator wird 2026 ihr neues Album bei Testimony Records veröffentlichen und sucht für ihren Videodreh am 15. November 10–20 Metalheads als Statisten. Worum geht’s? Ihr steht euch als zwei rivalisierende Gruppen gegenüber – pure Spannung in der Luft. Die Aggression ist in euren Gesichtern zu sehen, bis die Situation eskaliert und ihr aufeinander losgeht. Kunstblut inklusive. Wer Bock hat, Teil des Videos zu werden und die Band zu unterstützen, schreibt einfach eine Nachricht an die Band:…