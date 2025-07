Disturbed sind gerade auf großer Jubiläumstournee ihres Erfolgsalbums THE SICKNESS. Doch es scheint, als gäbe es noch mehr zu feiern.

In Disturbed-Frontmann David Draiman scheint ein kleiner Romantiker zu schlummern, und das lässt er alle Welt wissen. Während der aktuellen "The Sickness 25th Anniversary Tour" machte die Band halt in Sacramento, Kalifornien. Kurz bevor die Show sich dem Ende neigte und der Song ‘The Light’ angestimmt wurde, holte der Sänger Sarah Uli auf die Bühne, mit der er (offiziell) seit Januar 2024 eine Beziehung führt, und machte ihr einen Heiratsantrag. Liebe und andere Verrücktheiten Draiman selbst postete kurz nach dem Konzert selbst ein Video von der Aktion bei Instagram. Darin richtet er folgende Worte an seine Angebetete: „Sarah, meine Liebe,…