Flemming Rasmussen hat mal wieder ein paar Gedanken zu Metallica, Jason Newsted und …AND JUSTICE FOR ALL kundgetan.

Der nicht vorhandene Bass-Sound auf dem Metallica-Album …AND JUSTICE FOR ALL ist längst Stoff, um den sich Legenden ranken. An der Entstehung der Platte war auch RIDE THE LIGHTNING- und MASTER OF PUPPETS-Produzent Flemming Rasmussen beteiligt, obgleich der Däne nicht von Anfang dabei war, sondern erst hinzu stieß, als Lars Ulrich und James Hetfield die Weichen bereits gestellt hatten. Erst einmal klarkommen Im Interview mit der chilenischen Website Futuro trug der 67-Jährige nun eine neue Theorie dazu vor, was zu der nicht nachvollziehbaren Unterrepräsentation des Basses auf …AND JUSTICE FOR ALL geführt haben könnte. Es hat viel damit zu tun,…