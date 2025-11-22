Mikkey Dee hat ein paar lebhafte Erinnerungen an den klaren Kopf von Motörhead-Legende Lemmy Kilmister wachgerufen.

Es ist bekannt, dass Lemmy Kilmister ein schrulliger, integrer und auch störrischer Typ war. Davon weiß auch der aktuelle Scorpions- und ehemalige Motörhead-Schlagzeuger Mikkey ein Lied zu singen. Im Interview bei Get On The Bus sollte sich der Schwede mal wieder an seine Zeit mit dem Ende 2015 verstorbenen Bassisten erinnern. Dabei fügte der Trommler der Persönlichkeit einen weiteren Aspekt hinzu. Das Wesentliche im Blick "Lemmy war wahrscheinlich der intelligenteste Kerl, den ich kannte", urteilt Mikkey. "Ich würde ihn als meinen Vater, Großvater, jüngeren Bruder und sogar manchmal als meine jüngere Schwester beschreiben. Es war so einfach mit ihm umzugehen,…