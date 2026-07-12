35 Jahre ist es her, dass sich Bathory vollständig dem Viking Metal verschrieben. Wir blicken zurück auf TWILIGHT OF THE GODS.

Bathory ziehen keine Laufkundschaft an, sondern flexible Kenner. TWILIGHT OF THE GODS (1991) gehört für viele von ihnen zu den Alben, die man nicht einfach konsumiert, sondern über lange Zeit mit sich herumträgt. 35 Jahre nach seinem Erscheinen hat es nichts von dieser stillen Beharrlichkeit verloren - und genau das macht den Reiz aus. Vom Black Metal‑Ursprung zum epischen Nordlicht Bathorys Weg in die Neunziger war ein radikaler Bruch mit der eigenen Frühphase. Nach BLOOD FIRE DEATH (1988) war klar, dass Quorthon nicht mehr in der rohen Raserei des frühen Black Metal verharren wollte. HAMMERHEART (1990) öffnete die Tür zu…