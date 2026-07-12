In einem Interview anlässlich des "Armed Forces Day" spricht Bruce Dickinson über seine Kinder und die Realität eines tourenden Musikers.

Am 27. Juni wird im Vereinigten Königreich der "Armed Forces Day" gefeiert, bei dem aktive Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen geehrt werden. Auch Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson nutzte einen Ruhetag von der aktuellen "Run For Your Lives"-Welttournee, um am Nationalfeiertag teilzunehmen. Dazu stattete er dem Odiham Royal Air Force Stützpunkt in Hampshire einen Besuch ab. In einem vor Ort gefilmten Interview mit Pad Wives Unfiltered sprach Dickinson über seine drei erwachsenen Kinder. Dazu aufgefordert, einen Aspekt des Tourneelebens zu nennen, der in der Realität hart ist, sagte er: "Ich habe jetzt drei erwachsene Kinder, die glücklicherweise alle zu fantastischen Individuen…