Passend zum ersten Jahrestag ihres Abschiedskonzerts kündigen Black Sabbath ihr erstes offizielles Buch an.

Kaum zu glauben, aber wahr: Es gibt tatsächlich noch kein offizielles Black Sabbath-Buch — bis diesen Herbst. Denn dann werden die Heavy Metal-Schöpfer und der Verlag Rufus Publications ihre Publikation veröffentlichen. Im Oktober 2026 kommt ‘The Masters Of Reality — Why Black Sabbath Matter’ auf die Märkte dieser Welt. Kreativkopf hinter dem Titel ist der renommierte Fotograf Ross Halfin, welcher hierbei direkt mit der Band zusammengearbeitet hat. Nachgereicht Das Buch zeichnet die umfangreiche Geschichte von Black Sabbath nach — angefangen bei späten Sechziger Jahren bis eben zum finalen "Back To The Beginning"-Konzert am 5. Juli 2025. Halfin macht dies mithilfe…