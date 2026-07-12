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Künstler: BSK

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Cliff Burton: Schwester leidet an fieser Krankheit
Cliff Burton mit Metallica im April 1986 in Chicago
Die Metallica-Familie ist aktuell gefragt, um der angeschlagenen Schwester von Cliff Burton bei einer OP unter die Arme zu greifen.
In der Familie der viel zu jung verstorbenen Metallica-Legende Cliff Burton gibt es einen medizinischen Notfall. Und zwar geht es um seine Schwester Connie. Wie eine Freundin von ihr im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne berichtet, muss die US-Amerikanerin für eine lebenswichtige Operation unters Messer. Offenbar zerfällt der Schädelknochen von Connie immer mehr. Das Ganze fing bei den Zähnen an und ist inzwischen bei den Nebenhöhlen angekommen. Es eilt "Connie Burton ist eine liebe Freundin und die einzige Schwester von Cliff Burton (Metallica)", beginnt Connies Freundin Maricela Dena ihre Erläuterungen. "Sie war schon immer ein Lichtblick in der Musikwelt und hat ihre…
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