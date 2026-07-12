Der legendäre Black Sabbath-Drummer Bill Ward hat berichtet, dass er inzwischen weitgehend auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Das Alter macht vor niemandem Halt. Das merkt auch Black Sabbath-Drummer Bill Ward. Am 5. Mai feierte Ward seinen 78. Geburtstag und schrieb in einem Statement auf Instagram: „Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde.“ Oft genug habe er das Gefühl gehabt, über „mehrere Leben“ und „stille Schutzengel“ zu verfügen. Wehmut & Wahrheit In einem neuerlichen Post zeigt sich die Schlagzeuglegende in einem Rollstuhl sitzend. Dazu schreibt Bill Ward: „Liebe Freunde, Fans, Familien und Menschen, die ich noch nicht kennengelernt habe: Ich gebe heute – mit einer gewissen Wehmut, aber dennoch wahrheitsgemäß – bekannt, dass ich an einen…