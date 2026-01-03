Toggle menu

Buffalo Traffic Jam live in Berlin 17.06.2026

Künstler: Buffalo Traffic Jam

Adrian Smith spielte auf Kirk Hammetts legendärer „Greeny“
Adrian Smith mit Iron Maiden - Legacy Of The Beast European Tour 2018 - Freiburg
In einem Hotelzimmer in Kanada durfte Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith auf Kirk Hammetts legendärer „Greeny“-Gitarre spielen.
In einem aktuellen Interview mit Eonmusic erzählt Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith von einem Zusammentreffen mit Metallicas Kirk Hammett und dessen legendärer „Greeny“-Gitarre, die er bespielen durfte. Probespiel im Hotelzimmer Ein Hotel in Kanada wurde zum Ort des Zusammentreffens zweier Musiklegenden: Kirk Hammett und Adrian Smith kamen an einem Aufzug in ein Gespräch über die legendäre „Greeny“-Gitarre, die einst Fleedwood Macs Peter Green und Gary Moore gehörten, sich nun aber im Besitz Hammetts befindet. Dabei handelt es sich um eine 1959er Gibson Les Paul Standard. „Kirk ist ein toller Typ“, erzählte Smith. „Ich traf ihn in einem Hotel in Kanada, als…
