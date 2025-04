Derzeit sind die aus der Ed Force One gefertigten Schlüsselanhänger vergriffen. Doch Iron Maiden-Fans können frohlocken: Es soll Nachschub geben.

[Update vom 21.03.2025] Dass die Ed Force One, die ehemalige Beoing 747 von Iron Maiden, ausrangiert und in ihre Einzelteile zerlegt wurde, war die Nachricht der letzten Tage für Fans der britischen Heavy Metal-Ikonen. Nun gibt es Neuigkeiten zur Verfügbarkeit der Anhänger: Wie zu erwarten war der Andrang groß, sodass die Teile derzeit vergriffen sind. Allerdings soll es nicht nur Nachschub geben, wie Aviationtag informiert, sondern auch neue Ausführungen: "Die blauen und weißen Ed Force One Aviationtags sind fast ausverkauft [inzwischen sind sie komplett ausverkauft – Anm.d.R.] — einschließlich des Kontingents des Iron Maiden-Fanclubs! Aber es gibt noch Hoffnung: Ein…