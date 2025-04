Till Lindemann begrüßt eine neue Musikerin in seiner Solo-Band. Das Rammstein-Organ hielt eine Veränderung an den sechs Saiten für notwendig.

Till Lindemann ist keiner, der eine Ruhepause verträgt. Wenn Rammstein pausieren, treibt der gebürtige Leipziger für gewöhnlich seine Solokarriere voran. Zuletzt ist dies im Herbst 2024 mit einer Konzertreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika sowie einer Festivalshow in Brasilien geschehen. Für die diesjährige Europatournee Ende des Jahres hat der Sänger nun eine Veränderung anberaumt. Frisches Blut Es gibt einen personellen Wechsel in der Liveband des Rammstein-Frontmanns. Wie der 62-Jährige in den Sozialen Medien mitteilt, ist Gitarristin Jessica Ruestow raus. Neu in die Formation rutscht fortan Dani Sophia. "Till Lindemann beginnt die neue Konzert-Saison mit einem neuen Band-Mitglied", heißt im zugehörigen…