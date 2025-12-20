Böhse Onkelz kommen auch 2026 auf Tour nach Deutschland und Österreich: Im Juni und Juli gibt's fünf Stadiontermine.

Während gerade die Böhse Onkelz-Hallen-Tour 2025 startet, blickt die Band schon weiter nach vorne. Und weil nach der Tour bekanntlich vor der nächsten Tour ist, wird es Zeit für die nächste große Nachricht: Die Daten für 2026 stehen fest. "2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahr- zehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch." "Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch…