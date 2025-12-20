Am 7. August 2026 kommen Opeth für lediglich eine Liveshow nach Deutschland ins Amphitheater in Gelsenkirchen. METAL HAMMER präsentiert!

METAL HAMMER präsentiert: Opeth live 2026 07.08. Gelsenkirchen, Amphitheater Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 28.11., 11 Uhr)