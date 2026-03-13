Dave Mustaine hat stets versucht, Freundschaft und Geschäft bei Megadeth voneinander getrennt zu halten — aus verständlichen Gründen.

Da sich die Geschichte von Megadeth langsam, aber sicher ihrem Ende neigt, soll Mastermind Dave Mustaine in aktuellen Interviews oft zurückblicken, Dinge einordnen und Fazits ziehen. So auch im Gespräch bei Clash Music. Dort tauchte die Frage auf, ob es irgendwelche Musiker gibt, die mal bei Megadeth gespielt haben, aber nicht genug für ihre Beiträge oder Fähigkeiten gewürdigt wurden. Dabei kam der 64-Jährige darauf zu sprechen, dass er nie jemanden für seine Gruppe angeheuert hat, nur weil er mit demjenigen befreundet war. Freundschaft vs. Business "Alle waren großartig", räumte Dave Mustaine direkt zu Beginn ein. "Wenn man tolle Musiker hat,…