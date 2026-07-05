Evergrey mussten zuletzt den Ausstieg ihres Gitarristen Henrik Danhage verkraften, der die Band offenbar verließ, ohne zu sagen, warum.

Offene Kommunikation will gelernt sein. Offenbar hatten Evergrey und ihr ehemaliger Gitarrist Henrik Danhage ihre Probleme damit. In einem Interview mit Metal Side spricht Frontmann Tom S. Englund über die Trennung von Danhage und warum die Band für ihr neues Album ARCHITECTS OF A NEW WEAVE keinen neuen Gitarristen einstellte. Kommunikationsprobleme Auf die Frage, ob Danhage noch an der Platte mitgewirkt habe, antwortet der Sänger: "Nein, hat er nicht. Dieses Album haben wir zu viert aufgenommen. Wir konnten mit Henrik keine vernünftige Kommunikation schaffen und mussten eine Entscheidung fällen, weil wir kurz vor dem Mischen standen und noch immer keine Soli…