Der kreative wieder erstarkte Lauf von Deep Purple geht mit ihrem neuen Album SPLAT! in die nächste Erfolgsrunde.

Das komplette Interview mit Deep Purple findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Adrett im floral gemusterten hellen Hemd sowie mit dunkler Weste samt an der Brust prangendem Sheriff-Stern (!) unterstreicht der Elder Statesman des Hard Rock gleich zu Beginn die Wichtigkeit von Bob Ezrin für Deep Purples aktuellen wie mit SPLAT! weiterhin andauernden zweiten Frühling. „Wir stagnierten zuvor ein wenig. Dann haben sich drei wichtige Dinge für uns verändert. Das erste war, dass seit Bob Teil des Produktionsprozesses ist, der…