Auf ihrer neuen Studioplatte namens MYSTERIUM ist aus den Melodic-Thrashern Paradox ein Einmannbetrieb von Charly Steinhauer geworden.

METAL HAMMER: Wie kam es dazu, dass du sämtliche Instrumente selbst gespielt hast? Charly Steinhauer: Das war nicht geplant. Ich habe die Songs komponiert und zum ersten Mal für die Demos auch den Bass übernommen. Dann habe ich die Stücke unserem Bassisten Olly Keller geschickt, der schon an vier Paradox-CDs beteiligt und auch bei der letzten Scheibe dabei war. Olly hat gesagt: „Hey, Charly, ich hätte es…