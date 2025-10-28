Bei Sick Of It All scheint es nicht nur wieder bergauf, sondern auch voranzugehen. Die Hardcore-Truppe schmiedet derzeit Pläne.

Für Sick Of It All, ihre Fans und selbstverständlich Lou Koller selbst war es ein Schock, als der Frontmann vergangenen Sommer die Diagnose Speiseröhrenkrebs erhielt. Die bevorstehende Europatournee sowie allen anderen Termine für den Rest des Jahres wurden abgesagt. Schon bald darauf begann Kollers Chemotherapie, wobei er regelmäßige Updates in den Sozialen Netzwerken postete. Auf einem guten Weg Im Mai dieses Jahres konnten schließlich alle aufatmen. In einer Videobotschaft verkündete Lou Koller: „Ich habe meine Ultraschallergebnisse erhalten. Und wie sich herausgestellt hat, sieht es so aus, als ob nichts übrig ist. Kein Krebs mehr. Also bin ich im Moment offiziell…