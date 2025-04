Bei Bad Wolves steigen mit Gitarrist Doc Coyle und Bassist Kyle Konkiel zwei Musiker in aller Freundschaft aus. Ersatz ist bereits gefunden.

Bei Bad Wolves hat sich in personeller Hinsicht etwas getan. Und zwar nehmen Gitarrist Doc Coyle und Bassist Kyle Konkiel ihren Hut. Für beide stoßen Chris Cain (welcher schon einmal von 2017 bis 2022 als Rhythmusgitarrist bei den Wölfen fungierte) sowie der gänzlich neue Bassist Kevin Creekman zur Band. "Liebes Wolfsrudel, ich bedauere euch darüber zu informieren, dass ich bei Bad Wolves ausgestiegen bin", teilt Doc Coyle in den Sozialen Medien mit. "Es war keine leichte Entscheidung. Ich habe fast neun Jahre bei der Band gespielt, das ist also eine riesige Veränderung in meinem Leben. Es sollte gesagt werden, dass dies…