Sharon Osbourne hat weitere Gast-Stars für "Back To The Beginning" geleakt: Steven Tyler und Soundgarden haben zugesagt.

Es gibt weitere Neuigkeiten zur finalen Liveshow von Ozzy Osbourne und Black Sabbath am 5. Juli 2025 in Birmingham. So hat Sharon Osbourne im Gespräch mit einem Journalisten von der britischen Zeitung The Guardian ausgeplaudert, dass Aerosmith-Sänger Steven Tyler sowie Musiker von Soundgarden bei "Back To The Beginning" mit von der Partie sein werden. Surprise, surprise "Das Line-up für das Konzert ist wirklich außergewöhnlich: Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Anthrax, Mastodon, Tool; Mitglieder von Judas Priest, Limp Bizkit, The Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Megadeth, Van Halen, Ghost und Faith No More", schreibt Redakteur Alexis…