Seit sie die Butcher Babies mitgründete, wurde Heidi Shepherd zu einer Inspiration für viele Frauen im Metal. Heute hat sie Geburtstag.

40 Jahre lang ist Butcher Babies-Frontfrau Heidi Shepherd bereits auf diesem Planeten, 25 davon hat sie mit ihrer Band verbracht. Um dieses doppelte Jubiläum gebührend zu feiern, blicken wir zurück auf Shepherds Leben und ihre Karriere. Gründungszeit der Butcher Babies Wer als 15-Jährige eine eigene Band gründet, hat Ehrgeiz und Disziplin. Neben ihrer Musik zeigte sich dies auch in Shepherds sportlicher Laufbahn. Als Leichtathletin reiste sie sogar bis nach Russland, um an den Junior Olympics teilzunehmen. Während dieser Zeit prägten sie viele verschiedene Bands. In einem Interview mit Wired In The Empire With Mike Z erzählte sie: "Ich stand zu…