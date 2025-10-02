Twisted Sister reformieren sich bekanntlich für ihr 50. Band-Jubiläum. Gitarrist Jay Jay French sieht sich zu Erklärungen gezwungen.

Nachdem Sänger Dee Snider neulich schon die Twisted Sister-Reunion rechtfertigen musste, sieht sich nun Gitarrist Jay Jay French zu Erklärungen genötigt. Eigentlich hatte Snider eine Rückkehr noch bis vor ein paar Jahren kategorisch ausgeschlossen und dies auch stets betont. Wenige Tage nach der Ankündigung der Reunion stellte er in einem Radio-Interview klar, „dass ich zu meinen Statements, dass ich keine Twisted Sister-Reunion möchte, stehe. Ich habe das und noch viel mehr gesagt.“ Jedoch hatte er dieses Jahr „größere Gesundheitliche Probleme“, die ihm zum Umdenken bewegt haben. Raubtiere Nun war Jay Jay French zu Gast bei The Metal Voice. Dort wurde…