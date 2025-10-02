Seht hier die besten Bilder vom Konzert von Parkway Drive, The Amity Affliction und Thy Art Is Murder in München, Olympiahalle am 20.09.2025.

Oben in der Galerie findet ihr Fotos vom Parkway Drive-Konzert und ihren Vorband am 20.9.2025 in München. Begleitet werden Parkway Drive auf der laufenden Tournee von The Amity Affliction und Thy Art Is Murder. In der neuen METAL HAMMER-Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich die Historie von Parkway Drive. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Metal Hammer (@mhammer666) Die Setlist von Parkway Drive auf ihrer Europa-Tour 2025 Carrion Prey Glitch Sacred Vice Grip Boneyards Horizons Cemetery Bloom The Void Wishing Wells Gimme…