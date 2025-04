2025 ist das Disturbed-Jahr. Nun, da die Jubiläumstournee angelaufen ist, spricht Gitarrist Dan Donegan über die ersten Erfahrungen.

Seit Ende Februar sind Disturbed unterwegs, um das 25. Jubiläum ihres Debütalbums THE SICKNESS (2000) mit einer ausgiebigen Welttournee zu feiern. In einem neuen Interview mit dem Radiosender 105.7 The Point spricht Gitarrist Dan Donegan nun über die ersten Erfahrungen, die er auf der Tournee gemacht hat. Bei jedem Konzert spielt die Band zunächst ihr Debüt in Gänze und rundet es danach mit einer Auswahl ihrer beliebtesten Lieder ab. "Es ist großartig", erzählt Donegan. "Die Hälfte des Albums haben wir wahrscheinlich seit 15 Jahren nicht gespielt. Es ist auf jeden Fall eine Weile her. Nun diese Zeitreise zu machen, tut…