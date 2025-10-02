The Darkness-Gitarrist Dan Hawkins lästert heftig über das Ozzy Osbourne-Tribut bei den Video Music Awards 2025 ab.

Bei den MTV Video Music Awards 2025 (die am 7. September 2025 in der UBS Arena in New York stattfanden) gab es bekanntlich ein Tribut an Ozzy Osbourne. Dabei brachten Yungblud, Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt und Black Sabbath-Keyboarder Adam Wakeman den Ozzy-Hit ‘Crazy Train’ und den Sabbath-Klassiker ‘Changes’ zu gehör, woraufhin Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith hinzustießen, um ‘Mama, I’m Coming Home’ anzustimmen. Dan Hawkins von The Darkness fand das Ganze recht befremdlich. Opportunismus? Der britische Rocker kritisierte die Einlage dahingehend, dass damit der Tod von Ozzy Osbourne ausgebeutet wird. So postete Dan Hawkins ein kurzes Video in den Sozialen Medien.…