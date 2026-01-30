Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Call It Off live in Luzern 02.04.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Call It Off

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Dream Theater-Musik nur nüchtern spielbar, findet Rudess
Dream Theater
Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess findet, dass die Musik seiner Band unter Einfluss von Alkohol oder Drogen nicht spielbar ist.
In einem aktuellen Interview mit The Breakdown With Nath & Johnny erklärt Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess, wie er und seine Band-Kollegen es vermieden, den Exzessen der Rock-Szene zu entkommen. Er hat auch eine klare Meinung dazu, ob Dream Theater-Musik unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gespielt werden sollte. Er sagt: "Jeder hat seinen eigenen Lebensfluss. Natürlich hatten verschiedene Band-Mitglieder auch ihre Probleme, aber als Band waren wir meistens sehr stabil. Niemand erreichte jemals den Punkt, an dem es der Band hätte schaden können. Oder an dem man sich fragte, wie es jetzt weitergehen soll wegen jemandes Suchtproblem." Experiment Rudess führt weiter…
Weiterlesen
Zur Startseite