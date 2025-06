Orbit Culture haben für diesen Herbst ein neues Album angekündigt. Dank der neuesten Single gibt es schon den zweiten Vorgeschmack darauf.

Gerade erst waren Orbit Culture mit Trivium und Bullet For My Valentine unterwegs, nunwarten die Schweden nun mit einer Albumankündigung auf. Am 3. Oktober 2025 soll es so weit sein. Dann erscheint DEATH ABOVE LIFE via Century Media Records. Erst vor zwei Jahren hat das Quartett mit DESCENT einen Langspieler und die EP THE FORGOTTEN veröffentlicht. Zu jener Zeit war die Band noch bei Seek & Strike unter Vertrag. Wiedergeburt „Das Album steht für Veränderung, einen Neuanfang“, sagt Gitarrist, Sänger und Songwriter Niklas Karlsson. „Es weckt viele gute und schlechte Emotionen, aber es ist eine große Veränderung zum Besseren. Es…