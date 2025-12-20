Fans von Death Angel müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis ein neuer Langspieler erscheint. Immerhin gibt es Single-Veröffentlichungen.

HUMANICIDE liegt inzwischen über sechs Jahre zurück, und es könnte noch ein weiteres Jahr dauern, bis Death Angel umfänglichen Nachschub liefern. Zumindest sind mit ‘Wrath (Bring Fire)’ und ‘Cult Of The Used’ dieses Jahr zwei Singles veröffentlicht worden. Im Gespräch mit That Metal Interview spricht Sänger Mark Osegueda über den aktuellen Stand des neuen Materials. Was lange währt...? „Wir haben noch einiges aufgenommen, was wir veröffentlichen werden. Aber im Moment schreiben wir auch am Album. Wir haben noch keine Studiozeit gebucht, um es aufzunehmen. Wir schreiben und machen noch Demos dafür.“ Es wird also noch eine Weile dauern, bis ein…