Heute vor genau 35 Jahren erschien ACT III von den Thrashern Death Angel. Die folgende Tournee hatte große Konsequenzen für die Band.

ACT III war das letzte, was die Thrash Metal-Welt von Death Angel zu hören bekommen hatte, bevor sie 1991 für zehn Jahre von der Bildfläche verschwanden. Aus gegebenem Anlass werfen wir einen genaueren Blick auf das Album und alles, was um die Veröffentlichung herum geschah. Death Angels Anfänge und die "Big Eight" Gemeinsam mit Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Testament, Exodus und Overkill bilden Death Angel die "Big Eight" des Thrash Metal. Besonders ist, dass sämtliche Mitglieder bei Veröffentlichung ihres Debütwerks THE ULTRA-VIOLENCE im Jahr 1987 unter zwanzig Jahre alt waren - Schlagzeuger Andy Galeon erlebte erst 14 Sonnenumkreisungen. Trotzdem ließen…