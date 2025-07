Die Achtziger waren eine turbulente Zeit für Mötley Crüe. Heute feiert eine Ausgeburt dieser wilden Jahre seinen 40. Geburtstag.

Pink und Glitzer statt schwarzes Leder. THEATRE OF PAIN markierte für Mötley Crüe das Abwenden vom traditionellen Heavy Metal und den Schritt hin zu Glam Metal, den in den folgenden Jahren auch viele andere Bands wagten. Das Drittwerk der US-Amerikaner folgte jedoch einer alles andere als glamourösen Zeit im Leben der Musiker. Anlässlich des 40. Jubiläums wagen wir die Zeitreise zurück in die Achtziger. Tödlicher Autounfall überschattet die Aufnahmen THEATRE OF PAIN steht ganz im Schatten des 8. Dezember 1984. An jenem Abend fand eine von vielen rauschenden Partys statt, die bei Mötley Crüe nach dem großen Erfolg von SHOUT…