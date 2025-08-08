In unserer dritten Staffel des METAL HAMMER Guitar Camp zeigen wir euch anschaulich, wie ihr eure Fertigkeiten an der Gitarre verbessern könnt – Tabulaturen inklusive.

Das METAL HAMMER Guitar Camp ist in der dritten Runde! Ihr könnt schon Gitarre spielen, wollt aber eure Fingerfertigkeiten und Tricks unter fachkundiger Anleitung verbessern? In unserer Videoreihe lernt ihr im Handumdrehen coole Kniffe und praktische Handgriffe, mit denen ihr – natürlich mit etwas Übung – zum wahren Riff-Gott werdet. Alle Folgen unter metal-hammer.de/guitar-camp. Gitarrist Alex Scholpp (Tarja Turunen, Farmer Boys, Sinner, Tieflader) liefert fünf weitere Unterrichtsvideos. Ab dem 18. April 2025 zeigt euch Alex alle zwei Wochen, was die Magie von Bands wie Judas Priest, Pantera, Anthrax, Def Leppard und Co. aus Sicht eines Gitarristen ausmacht. Die Krönung: Zum…