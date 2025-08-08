Mark Tremonti hat schon vor einiger Zeit erklärt, dass Alter Bridge an einem neuen Album werkeln. Nun scheint es fertig zu sein.

Während sich Creed-Fans weiter in Geduld üben müssen, darf sich über ein neues Alter Bridge-Album gefreut werden. Bisher beschränkt sich die Reunion von Creed ausschließlich auf die Live-Darbietung alter Songs. Gitarrist Mark Tremonti erklärte vergangenen Herbst bei Trunk Nation With Eddie Trunk, dass ihn all seine anderen Projekte zeitlich zu sehr einspannen würden. Nachdem er Anfang dieses Jahres mit seinem Soloprojekt Tremonti auf Europatournee war, sollte es „im März mit Alter Bridge ins Studio gehen“. Es ist vollbracht Genau das ist offenbar passiert. Das achte, selbstbetitelte Studioalbum ALTER BRIDGE ist fertig und soll am 9. Januar 2026 über Napalm Records veröffentlicht…