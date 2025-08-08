Toggle menu

Camilla Sparksss live in Lausanne 13.12.2025

Künstler: Camilla Sparksss

Scorpions: Erster Trailer des Biopic-Kinofilms zu sehen
Pawel Mąciwoda, Klaus Meine und Matthias Jabs während des Scorpions-Konzerts auf der Bühne in der Heinz von Heiden Arena in Hannover (05.07.2025)
Gerade ist viel los um die Scorpions: Am Wochenende stieg das Jubiläumskonzert in Hannover, nun setzt es den ersten Teaser zum Kinofilm.
Die Scorpions lassen bekanntlich einen Kinofilm über die Band machen. Nachdem die Londoner Produktionsfirma Warner Bros. Studios Leavesden erst kürzlich die Besetzung für ‘Wind Of Change’ (wie das Biopic heißen wird) bekanntgegeben hat, gibt es nun einen ersten Trailer zu dem Streifen zu sehen (siehe unten). Produzent Ali Afshar hat überdies ein paar Bilder vom Aufeinandertreffen der Musiker mit ihren Darstellern gepostet. Vielversprechender Teaser So wirkten bei den Dreharbeiten einige namhafte Schauspieler mit. Als Frontmann Klaus Meine tritt Ludwig Trepte (‘Unsere Mütter, unsere Väter’, ‘Deutschland 83’) in Aktion. Alexander Dreymon (‘The Last Kingdom’) mimt Gitarrist Rudolf Schenker, während Lead-Gitarrist Matthias Jabs…
