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Caosonora live in Hannover 05.04.2026

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Künstler: Caosonora

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Van Halen: Ozzy Osbourne plante Album mit Alex und Eddie
Eddie und Alex Van Halen bei einem Foto-Shooting in Tokio im Juni 1978
Wie Alex van Halen in einem Interview erklärte, stand er kurz vor einem gemeinsamen Album mit seinem Bruder Eddie sowie Ozzy Osbourne.
Vor etwa einem Vierteljahrhundert saßen Alex van Halen, dessen Bruder Eddie sowie Ozzy und Sharon Osbourne tatsächlich einmal zusammen, um die Idee eines gemeinsamen Albums zu besprechen. Angeblich hätten sich sich die Pläne dafür sogar in trockenen Tüchern befunden, wie Alex van Halen jüngst im Interview mit der brasilianischen Plattform Kazagastão erklärte. Aufsehenerregendes Vorhaben „Ed (Eddie van Halen – Anm.d.A.) und ich trafen uns mit Sharon (Osbourne, Ozzys Ehefrau und Managerin – Anm.d.A.), weil wir nicht recht wussten, in welche Richtung wir gehen sollten. Das war wahrscheinlich um das Jahr 2000 herum“, sagte Alex van Halen. „Es war kurz bevor…
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