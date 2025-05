Klaus Meine freut sich schon auf den biografischen Film über die Scorpions. Die Macher seien alle mit dem Herzen bei der Sache.

Die Scorpions haben bekanntlich einen biografischen Kinofilm — auch Biopic genannt — in Arbeit. Der Streifen wird ‘Wind Of Change’ heißen. Als Regisseur fungiert der Schauspieler, Produzent und ehemalige Rennfahrer Ali Afshar, dessen Produktionsfirma ESX Entertainment den Film auch umsetzt. Laut Sänger Klaus Meine wird ‘Wind Of Change’ "wundervoll" werden. Herzensprojekt Im Gespräch mit Igor Miranda vom brasilianischen Rolling Stone führt Meine aus: "Es gibt einen Kerl, einen Produzenten in Los Angeles, der seit einer ganzen Weile an diesem Projekt arbeitet. Es liegt ihm sehr am Herzen. Er ist mit all seinem Herzen, seiner Leidenschaft für Rock-Musik sowie seiner Liebe zu…