Volbeat kündigen "Greatest Of All Tours Worldwide" mit neun Konzerten in Deutschland an. Support von Bush und Witch Fever. Eine Zusatz-Show in München wurde bekanntgegeben.

Gemeinsam mit der Ankündigung ihres neuen Albums GOD OF ANGELS TRUST geben Volbeat auch Termine für eine große Welttournee bekannt. Die "Greatest Of All Tours Worldwide" führt die Band im September/Oktober 2025 auch nach Deutschland – insgesamt neun Konzerte werden Volbeat hierzulande spielen, unterstützt von Bush und Witch Fever im Vorprogramm. Volbeat "Greatest Of All Tours Worldwide", Support: Bush + Witch Fever 26.09. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle 27.09. Köln, Lanxess Arena 28.09. Oberhausen, Rudolf Weber-Arena 04.10. Berlin, Uber Arena 06.10. München, Olympiahalle 07.10. München, Olympiahalle (Zusatz-Show) 08.10. Frankfurt, Festhalle 10.10. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena 11.10. Hamburg, Barclays Arena 21.10. Hannover, ZAG…