Taylor Swift ist zumindest um eine Facette interessanter geworden, ist ihr Bassist Amos Heller doch eingefleischter Headbanger.

In der Regel sind die Mitglieder der Livebands von Pop-Stars nicht wirklich spannend. Zwischenzeitlich bildete Demi Lovato mit Nita Strauss (hauptamtlich bei Alice Cooper, ehemals The Iron Maidens) eine willkommene Ausnahme. Nun kann man auch einen Blick auf den Tieftöner von Taylor Swift riskieren. Denn Bassist Amos Heller ist tatsächlich ein ausgemachter Metalhead. Kostproben Wer es nicht glaubt, kann sich jedoch in Bild und Ton von Hellers metallischer Seite und seinen spielerischen Fähigkeiten überzeugen. Denn der 47-Jährige hat wirklich einiges auf dem Kasten -- was er ja auch haben muss, immerhin steht er in Diensten von Taylor Swift, der aktuell…