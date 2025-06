Um Erleuchtung für neue Musik zu fühlen, muss Slipknot-Gitarrist Jim Root nach den anstehenden Liveshows erst einmal den Kopf frei kriegen.

Slipknot feiern derzeit live noch immer das 25. Jubiläum ihres Debütalbums. Im Umfeld des Konzerts in London im vergangenen Dezember sprach Gitarrist Jim Root mit Guitar Interactive und erteilte einem bald erscheinenden, komplett neuen Studiowerk aus dem Hause der Maskenmetaller eine Absage. Der Grund: Wegen der laufenden Tourneeaktivitäten der Gruppe tendiere die kreative Inspiration bei ihm gegen null. Auf die Frage, ob Slipknot zuletzt an neuer Musik gearbeitet hätten, erwiderte Root: "Fleißig waren wir nicht. Ehrlich gesagt waren wir so viel auf Tournee, seit Eloy Casagrande [Nachfolger von Jay Weinberg am Schlagzeug — Anm.d.A.] bei uns eingestiegen ist, dass meine…