Michael Sweet, seines Zeichens Frontmann von Stryper, hat offenbart, mit papillärem Schilddrüsenkarzinom, der häufigsten Form von Schilddrüsenkrebs, zu laborieren. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Sweet mit Krebs konfrontiert sieht. 2009 verlor er seine damalige Ehefrau Kyle nach einem zweijährigen Kampf gegen Eierstockkrebs. Nicht einmal ein Jahr später heiratete der überzeugte Christ wieder. Glaube und Zuversicht Über seine Facebook-Seite wendet sich der Stryper-Sänger an seine Fans, die sich offenbar häufiger nach seinem Befinden erkundigt haben. Sweet schreibt: „Ich habe mit meinem Endokrinologen gesprochen, und leider war die Biopsie vom 17.11. (ein Knoten in meiner rechten Schilddrüse) positiv. Bösartig.…