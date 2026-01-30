Rush juckt es in den Fingern, nicht nur live die Klassiker zu rocken, sondern sich auch mit Anika Nilles an neuem Material auszuprobieren.

Eine der Sensationen des vergangenen Jahres war das Comeback von Rush. Die kanadischen Prog-Legenden haben sich dazu entschlossen, wieder auf die Live-Bühne zu gehen. Dafür haben Bassist Geddy Lee und Gitarrist Alex Lifeson die deutsche Schlagzeugerin Anika Nilles rekrutiert. Wie Lee nun in einem aktuellen Interview mit Music Radar ausplauderte, ist die Band nicht abgeneigt, sich gemeinsam mit der Drummerin an neue Kompositionen heranzuwagen. Gute Aussichten "Bevor wir uns daran machten, die Geschichte von Rush zu zelebrieren, war es meine Absicht, etwas Musik zusammenzustellen", holt Geddy aus. "Dabei habe ich angenommen, dass ich das allein und nicht mit Alex machen…