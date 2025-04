Nach 19 Jahren an den Trommeln verlässt Frank Ferrer Guns N’ Roses. Dies gibt die Band in einem offiziellen Statement bekannt.

Ursprünglich sollte Frank Ferrer 2006 nur für eine Weile bei Guns N’ Roses einspringen, da der damalige Schlagzeuger Bryan Mantia bei seiner schwangeren Frau sein wollte. Ferrer wurde allerdings schnell festes Band-Mitglied und blieb 19 Jahre. Nun ist er raus. Laut der offiziellen Meldung von Axl Rose und Co. sei die Trennung jedoch „einvernehmlich“ vonstatten gegangen. Abschied & Dank Via Social Media schreiben die Hard-Rocker (oder vermutlich eher das Management): „Guns N’ Roses geben das einvernehmliche Ausscheiden von Frank Ferrer, dem dienstältesten Schlagzeuger der Band, bekannt.“ Ferner danke man ihm „für seine Freundschaft, seine Kreativität und seine starke Präsenz in…