Neben den unzähligen (Solo-)Projekten schlug und schlägt das künstlerisch ungezähmte Herz von Ginger Wildheart für seine in mehrerlei Hinsicht eigene Band The Wildhearts.

METAL HAMMER: Ginger, nach erneuter Reunion und zwei starken Alben in Quasi-Originalbesetzung kommt das elfte The Wildhearts-Album SATANIC RITES OF THE WILDHEARTS wieder mit einem kompletten Line-up-Austausch daher. Wie kam es dazu? Ginger Wildheart: Beziehungen funktionieren manchmal einfach nicht mehr. Vor den Aufnahmen des neuen Albums überkam mich ein schlechtes Gewissen, und ich habe die Jungs der alten Besetzung gefragt, ob sie mitmachen wollen. Wollten sie aber nicht. Das…