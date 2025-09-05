Toggle menu

Catapults live in Braunschweig 25.10.2025

Adresse:


Künstler: Catapults

Ort:

Karte und Anfahrt

Crypta-Drummerin Luana Dametto spielt bei Vimic-Reunion
Joey Jordison hinter seinem Vimic-Drumkit
Vimic haben Luana Dametto (Crypta) engagiert, um bei der bevorstehenden Reunion-Show zu Ehren von Joey Jordison Schlagzeug zu spielen.
Anlass für das vom Joey Jordison Charitable Fund organisierte Konzert am 3. Oktober ist nicht nur das Gedenken an den verstorbenen Joey Jordison. Ebenfalls soll die Veröffentlichung des langerwarteten Vimic-Albums OPEN YOUR OMEN gefeiert werden. Wie auf dem Veranstaltungs-Flyer zu lesen ist, werden Wednesday 13 für Vimic eröffnen. Auf der Facebook-Seite von Joey Jordison, die nach seinem Tod von seiner Familie weiterbetrieben wird, ist zu lesen: “Wir freuen uns zu verkünden, dass Luana Dametto uns als Ehrengast bei der Vimic-Show am 3. Oktober in Los Angeles unterstützen wird! Luana ist ein unglaubliches Talent mit Kraft, Präzision und Leidenschaft am Schlagzeug…
