Dass der knapp achtminütige Opener ‘War Pigs’ zunächst als Albumtitel intendiert war, der Plattenfirma dann aber doch zu heiß war, spricht Bände über den Improvisationsgeist der Entstehungszeit von PARANOID.

METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 5: PARANOID von Black Sabbath (1970) Als Black Sabbath lediglich vier Monate nach Erscheinen ihres gleichnamigen Debüts erneut mit Rodger Bain an den Reglern die Londoner Regent Sound Studios aufsuchen, sind die Birminghamer eine bestens eingespielte Band. Damit ist auch der improvisationsfreudige Charakter mancher Song-Passagen ihres Zweitwerks erklärt, denn ein Gros des neuen Materials ist das Produkt ausgiebiger Jamsessions. Dass der knapp achtminütige Opener ‘War Pigs’ eigentlich…